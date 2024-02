Fazendo sucesso nas redes sociais com esquetes do BBB24, Doarda revela ter estudado e ser amiga de Alane

Um dos maiores nomes do TikTok, Doarda vem se destacando muito com seus vídeos humorísticos sobre o cotidiano e principalmente o BBB24. Em entrevista, a jovem de 21 anos de idade falou sobre seu conteúdo e revelou que já conhecia Alane antes do programa.

Doarda contou que sempre assistiu um pouco do BBB, mas foi durante a edição de número 20 que passou a acompanhar para valer o programa. Para sua surpresa, neste ano, ela ia ver uma pessoa bem conhecida dela, lá dentro:

- Aprendi a mexer no Twitter, e lá as pessoas postam os vídeozinhos dos favoritos, eu fico assistindo, foi assim que eu comecei a acompanhar mais. Esse ano, minha amiga Alane está no BBB, ela faz teatro comigo e do nada ela apareceu lá. Todo mundo do teatro ficou passado, chocado.

As duas se conheceram nas aulas de teatro e são amigas, mas segundo Doarda conseguir ver mais de Alane dentro do reality foi uma sensação estranha:

- No início eu estranhava muito vendo ela lá dentro. Ficava pensando: Alane mulher, porque você foi se meter aí. Ficava olhando para ela pensava: Que isso, Alane estava até agora do meu lado e agora está lá, não contou para ninguém. Só que agora eu acostumei. Conheço mais ela pelas aulas e o convívio, mas nunca vi ela tão brava quanto naquele dia com a Fernanda.

Mostrando que é uma amiga fiel, a influenciadora ainda está torcendo por Alane, mas sempre ligada às redes sociais, acredita que o prêmio pode ser de outros participantes:

- Eu queria que ela ganhasse, mas acho que quem leva o prêmio é ou Davi, ou a Isabelle.

Com mais de cinco milhões de seguidores no TikTok, Doarda poderia ser convidada para o BBB. A atriz revelou se aceitaria participar como camarote da casa mais vigiada do Brasil:

- Minha mãe nunca ia deixar, ela já fica nervosa com a minha amiga lá, ela me mostra: Olha o que estão falando dela aqui, não acredito. Ela falou que se eu tivesse lá, ela ia passar mal. Mas eu gostaria muito de ir, seria tudo, só não sei se eu ia entregar muito. Nas provas eu ia tentar mostrar que eu sou competitiva, para mostrar que eu não sou tão boba. Mas eu não consigo resistir a uma caminha.