Real Madrid só empata com Rayo Vallecano e Girona pode voltar à briga pelo título do Espanhol

Enfileirando vitórias no Campeonato Espanhol, o Real Madrid perdeu a chance de disparar ainda mais na liderança ao ceder o empate ao Rayo Vallecano por 1 a 1, neste domingo, no estádio de Vallecas, pela 25ª rodada. Com isso, deu a oportunidade para o Girona voltar na disputa pelo título.

O empate fez com que o Real Madrid chegasse a 19 jogos de invencibilidade no torneio. A última derrota foi em setembro, quando perdeu para o Atlético de Madrid por 3 a 1. Não à toa lidera o torneio com 62 pontos, contra 56 do Girona, que enfrenta o Athletic Bilbao na segunda-feira, no San Mamés.

O Rayo Vallecano, que também não perdeu para o Real Madrid no primeiro turno (0 a 0), já soma seis jogos sem vitória. Atualmente, ocupa o 14º lugar, com 25 pontos. O duelo marcou a estreia do técnico Íñigo Pérez.

O início do Real Madrid foi arrasador. O time merengue precisou de apenas dois minutos para abrir o marcador. Em rápida jogada de contra-ataque, Joselu apareceu dentro da área e deu um leve desvio para jogar a bola no fundo das redes. O camisa 14 chegou a fazer o segundo, aos 18, mas a arbitragem anulou o lance e assinalou impedimento.

O Rayo Vallecano reagiu ainda no segundo tempo e empatou aos 26 minutos. Raúl de Tomás soltou a bomba no meio do gol e viu Lunin saltar para o lado esquerdo: tudo igual. O goleiro, no entanto, se redimiu ao salvar um arremate de Álvaro García. Do outro lado, Valverde acertou a trave.

O ímpeto do Real Madrid caiu no segundo tempo e acabou facilitando a vida do Rayo Vallecano, que se mostrou satisfeito com o resultado e pouco arriscou. Com Vinicius Júnior e Rodrygo apagados, as chances foram escassas.

Nos minutos finais, Carvajal, por reclamação, deixou o Real Madrid com um jogador a menos, mas nada que mudasse o resultado da partida, que acabou empatado por 1 a 1.

Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Sevilla, no domingo, às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu. Já o Rayo Vallecano paga o Girona, no dia 26 (segunda-feira), às 17h, no Montilivi.