Wanessa Camargo se torna alvo de brothers no BBB24. Saiba o que rolou nesta madrugada

O jogo está ficando cada vez mais afunilado no BBB24 e, é claro que os brothers estão quebrando a cabeça para conseguir se manter no confinamento. Depois da Prova do Anjo no último sábado, dia 17, que consagrou Michel como vencedor, os participantes tiveram uma madrugada recheada de conversas.

Depois de perder o desafio para Michel, Giovanna ficou bem abalada e acabou tendo uma discussão com Davi, isso porque o baiano questionou como ela estava se sentindo por chegar a segunda etapa, mas perder o carro para o professor.

Durante a madrugada deste domingo, dia 18, Giovanna chegou a cair no choro enquanto conversava com MC Bin Laden. A sister não conseguiu se segurar e desabafou:

- Eu não estava tendo essa oportunidade. Aqui eu não consigo fazer nada do que eu faço normalmente. [...] Não ligo de não ter ganhado o Anjo, de não estar imune, não ter ganhado o carro... Lógico que eu queria ter ganhado, mas o fato de eu ter conseguido chegar lá em cima, é o que para mim fez muita diferença [...] Eu senti que eu tenho utilidade ainda.

Um pouco depois, falando sobre os outros participantes do game, Bin Laden avaliou Michel e criticou o brother:

- Ele falando mal da Wanessa no quarto uma vez. No mesmo dia ele estava sentado lá com ela. Bichão é falsão, tem vários disse me disse, mas deixa ele.

Já no Quarto do Líder, Raquele e os colegas analisaram o que pode acontecer na próxima votação do Paredão. Pitel cravou que a líder irá indicar Deniziane, enquanto o resto do grupo foca em Lucas Henrique.

- As certezas que a gente tem são: a Deniziane no Paredão pelo Líder, a Fernanda como mais votada da casa, e o nosso voto é o Lucas.

Porém, outro nome que foi bastante citado foi o de Wanessa Camargo. A líder apontou que eles deveriam deixar a cantora como uma possível opção para ser colocada na berlinda.

Rodriguinho chegou a concordar com o novo grupo, porém rapidamente se esquivou:

- Então vai na Wanessa, gente. Mas eu não posso.