Anitta arrasa em show com Zeca Pagodinho e Alcione na Sapucaí - e enfrenta problema com fantasia, ficando com os seios de fora

Anitta é um dos principais nomes do Carnaval. Ela começa as apresentações com foco na folia muito antes dos dias de festa começarem. E é claro que no pós-Carnaval ela não ficaria quietinha.

A cantora se apresentou na noite do último sábado, dia 17, antes dos desfiles das escolas de samba vencedoras do Rio de Janeiro para comemorar os 40 anos da Marquês de Sapucaí. Com um modelito prateado, ela estendeu um tapete vermelho para passar com seus bailarinos - e ainda preparar a avenida do samba para as agremiações que se apresentariam em seguida.

Ela ainda dançou muito ao cantar no show. Mas acabou enfrentando um problema na primeira parte do espetáculo: sua fantasia se soltou e ela ficou com os seios de fora.

Ela conseguiu arrumar a situação, dando um show ao lado de Zeca Pagodinho, Alcione e Neguinho da Beija-Flor.