Rafael Silva perde na repescagem e Brasil termina Grand Slam de Judô de Baku sem medalhas

O judô brasileiro encerrou sua participação no Grand Slam de Baku sem medalhas. Neste domingo, o atleta que chegou mais próximo de subir no pódio foi Rafael Silva na categoria acima dos 100kg. O Baby, como é carinhosamente chamado, foi derrotado nas quartas de final pelo azeri Dzhamal Gamzatkhanov e posteriormente, na repescagem, para o neerlandês Jur Spijkers.

Rafael Silva iniciou sua trajetória neste domingo com vitória sobre o russo Arsen Kadzaev no golden score. Baby chegou entusiasmado na luta contra Kadzaev, mas acabou sofrendo um ippon e foi obrigado a decidir seu futuro em Baku na repescagem. No golden score, levou um waza-ari de Spijkers e acabou eliminado.

Além de Rafael Silva, mais cinco brasileiros estiveram no tatame na madrugada deste domingo, mas nenhum chegou perto de medalha. Na categoria até 78kg, Karol Gimenes levou dois waza-ari com menos de três minutos de luta e caiu na estreia frente à alemã Anna Monta Olek.

Na categoria até 90kg, Giovanni Ferreira perdeu logo de cara para o húngaro Roland Goz, enquanto Marcelo Gomes chegou a passar da estreia ao bater o canadense Louis Gagnon, mas foi eliminado ao perder para o húngaro Krisztian Toth pela pontuação máxima.

Os dois últimos atletas são da categoria até 100kg. Leonardo Gonçalves perdeu na estreia para o polonês Piotr Kuczera. Já Rafael Buzacarini venceu na estreia, mas caiu nas oitavas para o cazaque Islam Bozbayev.