Tá rolando! Nicolas Prattes assume romance com Sabrina Sato no Desfile das Campeãs

Confirmadíssimo! Nicolas Prattes assumiu o romance com Sabrina Sato neste domingo, 18, depois de boatos rondarem a web por semanas. O ator revelou o romance em conversa com o colunista Gabriel Perline.

Sem dar muitos detalhes, ele apenas respondeu:

- É o amor.

E bota amor nisso, viu? Nicolas se mostrou presente durante a maratona feita pela namorada durante o Desfile das Campeãs. Depois que Sabrina desfilou com a Vila Isabel no Rio de Janeiro, ela, de novo, encarou a ponte-aérea para São Paulo para marcar presença no desfile da Gaviões da Fiel.

Inclusive, foi quando a dupla chegou em São Paulo que a confirmação do namoro foi feita pelo ator. Já não tinha mais como esconder, não é?

Nicolas é o primeiro namorado que Sabrina assume desde o fim de seu relacionamento com Duda Nagle, pai de sua filha, Zoe, de cinco anos de idade. Vale lembrar que, neste Carnaval, o ator também revelou estar investido em um novo amor. Através das redes sociais, ele postou uma série de cliques ao lado de Michele Balsamão Morais.