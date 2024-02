São Paulo empata com reservas do RB Bragantino no Morumbis

Com show da torcida nas arquibancadas, o São Paulo não conseguiu vencer os reservas do RB Bragantino ontem à noite, no Morumbis. O Tricolor chegou a virar a partida já nos acréscimos do segundo tempo, mas vacilou e levou o empate logo em seguida. Com o 2 a 2 no placar, o São Paulo chega à terceira partida sem vitória.

O Massa Bruta entrou em campo com a equipe totalmente reserva. O técnico Pedro Caixinha poupou os titulares pensando na partida de terça-feira contra o Águilas Doradas, na Colômbia, pela Pré-Libertadores.

Já o comandante Tricolor, Thiago Carpini, encontrou problemas para escalar a equipe devido diversos atletas estarem lesionados.

O resultado pode tirar o São Paulo da zona de classificação no Grupo D. Caso Novorizontino e São Bernardo vençam suas partidas, o Tricolor cai para terceiro, porém, ainda com um jogo a menos que os demais.