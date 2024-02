'Altas Horas' homenageia anos 2000 com convidados como Latino, Luka e Dylon; veja quem vai

O Altas Horas de hoje, sábado, 17, fará uma homenagem à música dos anos 2000, trazendo convidados como Luka, Felipe Dylon, Buchecha, Latino, Ed Motta, Sérgio Britto, Tico Santa Cruz, Adryana Ribeiro, Calcinha Preta, Dudu Nobre, Egypcio e MC Leozinho.

Entre as músicas cantadas no palco da atração estarão Fim de Noite, Fico Assim Sem Você, Você Não Vale Nada, Água da Minha Roda, Colombina, Tropa de Elite, Musa do Verão, Tô Nem Aí, Festa no Apê, Ela Só Pensa em Beijar, Epitáfio e Quando o Sol Se For.

Recentemente, foram feitos programas com artistas da década de 1980 e também dos anos 1990.

Os convidados interagem com o público e o apresentador Serginho Groisman. O Altas Horas de hoje, sábado, 17 de fevereiro, vai ao ar às 23h20, após o "Show Abertura - Desfile das Campeãs", na Globo.