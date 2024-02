Lima Duarte lamenta morte da filha, Júlia, aos 46 anos: 'Vazio'

Lima Duarte usou seu perfil no Instagram para lamentar a morte de sua filha, Júlia Martins, de 46 anos, neste sábado, 17. O ator de 93 anos publicou uma frase que atribuiu à peça Hamlet, de Shakespeare: "Quando todos que conheço se forem, o que restará? Vazio. Silêncio. Sim, o resto é silêncio".

Confira a publicação aqui

A causa da morte, que ocorreu na sexta-feira, 16, não foi divulgada. Por meio de sua assessoria, a família do ator divulgou um comunicado sobre o fato. Confira a íntegra abaixo:

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento ontem (16/02) de nossa amada Júlia Martins, aos 46 anos, filha do ator Lima Duarte. Neste momento de luto, nossa família permanece unida, sustentada pela fé e certos do amparo espiritual. A saudade será eterna, mas seu legado de amor e afeto continuará a iluminar nossos corações. Agradecemos as mensagens de apoio neste momento difícil."