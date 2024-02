Chefe da UNRWA diz que governo de Israel quer 'destruir' a agência da ONU

O chefe da principal agência das Nações Unidas que apoia a população em Gaza, Philippe Lazzarini, apontou que o governo de Israel tem a intenção de "destruir" a organização junto com a ideia de que os palestinos são refugiados e têm o direito de retornar para suas casas um dia.

Em entrevista ao jornal suíço Tages-Anzeiger, Lazzarini acusou o governo de Israel de ter "um objetivo político de longo prazo" de eliminar a agência da ONU que ele lidera, conhecida pela sigla UNRWA em inglês. A instituição foi criada há mais de 70 anos para assistir palestinos que fugiram de suas moradias durante a guerra que ocorreu no Oriente Médio em 1948.

"No momento, estamos lidando com uma campanha israelense ampla e concentrada, direcionada para destruir a UNRWA", disse Philippe Lazzarini. Seus comentários são os mais fortes realizados por ele para contrapor as acusações da administração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de que a agência da ONU ignorou tentativas do Hamas para se infiltrar na instituição.

Lazzarini, que atua como comissário-geral da UNRWA desde 2020, disse que o governo de Israel aparentemente acredita que "se a agência for abolida, o status dos refugiados palestinos será resolvido de uma vez por todas, bem como o direito de retorno."

O gabinete do primeiro-ministro de Israel não comentou as afirmações de Lazzarini à publicação suíça. A administração Netanyahu alegou que 12 entre os milhares de funcionários da UNRWA participaram do ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro e que provocou a morte de 1.200 pessoas, além do sequestro de outras 200.

Os EUA, o maior país doador da agência, suspendeu o envio de fundos para a instituição e estão buscando alternativas. Lazzarini apontou que sem o dinheiro do governo americano e de outras nações, que já chega a US$ 438 milhões, mais da metade do funding esperado para este ano, a UNRWA terá que parar suas operações em abril.