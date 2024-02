PSB perdeu 24% dos filiados em três anos

O partido político que mais sofreu com a debandada de filiados na região foi o PSB. Levantamento do Diário junto ao sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aponta que a legenda perdeu 24% dos membros entre 2020 e 2023, passando de 8.051 para 6.052.

O partido que já viveu momentos áureos no Grande ABC, com a eleição de prefeitos como William Dib, Adler Kiko Teixeira e Átila Jacomussi, hoje ocupa apenas oito cadeiras nos Legislativos das sete cidades e pode, inclusive, perder alguns nomes na próxima janela.

O secretário especial da executiva estadual do PSB, David Ramalho, acredita que o fator que iniciou o esvaziamento da sigla foi a eleição de João Doria (PSDB) como governador de São Paulo em 2018. “Após vencer o Márcio França no segundo turno, o Doria mirou o PSB e tirou importantes lideranças do partido. Foi uma consequência pesada para nós pós-eleição”. E complementa. “No Grande ABC fizemos mudanças em algumas direções municipais e isso acaba tendo consequências. Muitas vezes, pessoas que estão ligadas a uma determinada liderança acabam saindo para segui-la em outro projeto. É natural.”

O psbista, porém, destaca que a sigla está se reorganizando para voltar a se fortalecer na região. “Teremos candidato à Prefeitura de Rio Grande da Serra, à vice em Ribeirão Pires e temos a pré-candidatura de Eduardo Leite em Santo André. Nas demais cidades, estamos conversando”, afirmou observando também a necessidade de ter boas chapas para eleger vereadores. “Isso fortalece e mostra protagonismo. As candidaturas proporcionais também são muito importantes. Entendemos que as chapas de vereadores são tão importantes quanto a de candidatos a prefeito. É onde a gente começa a construir uma relação de um partido sólido.”

Para os próximos meses, David Ramalho observa que o PSB deve intensificar uma campanha para incentivar a filiação partidária. “Isso também ajuda o partido a crescer e se fortalecer”, finaliza.