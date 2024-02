Pressionado, Babá deve assumir cadeira na Casa como governista

O governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), entrou em cena para convencer o suplente de vereador Lindomar Babá (PSDB) a engrossar a lista de nomes da base de sustentação durante o mandato na Câmara. Babá, que já havia anunciado apoio à pré-candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), deve dar um cavalo de pau no movimento de se desgarrar da gestão tucana para ficar um mês e meio como parlamentar.

O impasse se instalou diante da morte do vereador Afonso Torres, o Afonsinho (PSDB), na quarta-feira, vítima de complicações de câncer no pâncreas. Com o falecimento do tucano, o primeiro suplente do partido, Henrique Kabeça (PSDB), herdou a vaga em definitivo, mas o fato de Babá já ter declarado apoio a Luiz Fernando fez com que a mesa diretora evitasse convocar imediatamente Babá para o posto.

O Diário apurou que Babá teve reunião com a secretária de Governo, Júlia Benício (PL), na sexta-feira e que teria ouvido da braço-direito de Morando que a administração não criaria empecilhos para a posse dele, desde que a posição política fosse revista. Ainda conforme apuração do Diário, Babá não fez objeção ao pedido de Júlia para ficar como parlamentar durante um mês e meio – em abril, os três vereadores tucanos que exercem cargo no primeiro escalão voltam ao Legislativo: Pery Cartola, da Pessoa com Deficiência e Cidadania; Alex Mognon, de Esportes; e Hiroyuki Minami, de Desenvolvimento Econômico.

Assim, é provável que Babá assuma a cadeira na quarta-feira. A última sessão, realizada na quinta-feira, foi feita sem a totalidade dos vereadores, uma vez que o presidente da Casa, Danilo Lima (PSDB), não havia convocado Babá para herdar o espaço no plenário do Legislativo.

Ao Diário, Babá afirmou que somente conversou com Danilo Lima a respeito da posse e que “está aguardando” desfecho do caso. “Estou esperando um retorno. Vamos aguardar”, sintetizou o tucano.

Babá foi candidato a vereador pelo PSDB em 2020 e recebeu 2.425 votos. Em 2016, candidatou-se a uma vaga na Câmara pelo PPS (atual Cidadania) e obteve 2.356 votos – ficou como segundo suplente da bancada da legenda.

O suplente tem sua base eleitoral no Jardim Detroit, região do Grande Alvarenga, área de atuação do ex-vice-prefeito e ex-deputado federal