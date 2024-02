Charge - 18 de fevereiro de 2024

O quadro de filiados nos partidos políticos do Grande ABC está diminuindo. Levantamento feito pelo Diário, com base em dados do sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), aponta que, embora de forma tímida, ano a ano está havendo fuga de membros na maioria das siglas na região. Essa redução pode ser notada com mais ênfase a partir de 2020, quando 209.129 pessoas eram filiadas a algum partido nas sete cidades. Passados três anos, as legendas perderam 7% de seus correligionários, passando a ter 194.940 filiados.