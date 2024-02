Marcus Buaiz se declara para Isis Valverde: Amor da minha vida

Apaixonados! O empresário Marcus Buaiz compartilhou neste sábado, dia 17, diversos cliques ao lado da namorada, Isis Valverde. A atriz que comemora seus 37 anos de idade, ganhou uma homenagem pra lá de apaixonada.

- Que Deus te abençoe e proteja sempre!!! Você é uma das pessoas mais determinadas que eu conheço, portanto nada é impossível no seu caminho. O que eu puder humildemente somar, estarei do seu lado para te apoiar, para te aplaudir e para tentar te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Te amo., escreveu ele na publicação.

Os dois firmaram um relacionamento em março de 2023. Isis e Buaiz estão noivos desde dezembro do ano passado. Discretos, eles assumiram o namoro em junho do mesmo ano.