Palavra do leitor

Democracia

É muito fácil, e até legítimo, criticar o Lula e o atual governo por várias bobagens que andam fazendo. Agora, dizer que vivemos numa ditadura, com perseguição aos adversários políticos e ideológicos, que temos um novo AI-5, é muito delírio de alguns leitores. Afinal, se o cenário fosse esse, o nobres leitores sequer estariam escrevendo isso, nas páginas de um grande jornal, como o Diário. Parece que estão com saudades dos tempos em que matéria jornalísticas, críticas ao governo, eram substituídas por receitas de bolos. Algumas das ações citadas pelos escribas Vanderlei Retondo e Mauri Fontes são ações do Judiciário e não do governo Federal. Sim, temos um Judiciário forte, que agora manda prender até general golpista de quatro estrelas. Todos estão exercendo o direito de defesa, algo impensável durante a ditadura militar iniciada em 1964. Resumindo: é fácil falar de ditadura e perseguição quando vivemos em plena democracia. Queria ver se os missivistas estariam falando de democracia durante a ditadura!

Francisco de Oliveira Junior

Santo André

GM – 1

‘GM faz seleção exclusiva para mulheres negras’ (Economia, dia 15). Incrível como essa ‘seleção por cor de pele’ ocorre diariamente, há séculos, mas ninguém reclamava porque os selecionados sempre eram os brancos. Agora que os selecionados serão só negros, está aparecendo a turma reclamando. E para quem diz que a seleção deve ser por qualificação e não cor de pele, vou dar um exemplo. Vamos supor que duas pessoas estão concorrendo a uma vaga. Ambas possuem a mesma formação e as mesmas qualificações. Ambos os currículos são excelentes. Não há nada no currículo que favoreça um ou outro. Mas uma dessas pessoas é branca e outra, negra. Quem você acha que será contratado?

Simone Blasques

do Instagram

GM – 2

Uma empresa deste porte tem um RH muito bem-estruturado, lógico que, na contratação, existirá avaliação e será escolhido o candidato preto que preencher os requisitos da vaga! Toda empresa vive de números e não sobrevive de caridade. Se o profissional é ruim, entra na fila do FGTS, independentemente da cor da pele. Lembrando que, ainda sim, estão falando de um percentual mínimo para iniciarem a inclusão, não está sendo demitido ninguém e sim ampliando o quadro de funcionários. A seleção pela cor da pele é somente para equilibrar o quadro de inclusão e dar oportunidade!

Jacqueline Santos

do Instagram

Cemitério – 1

‘Familiar denuncia abandono em cemitério de Rio Grande da Serra’ (Setecidades, dia 16). Esse cemitério nunca teve administração que zelasse pelo local. Recebem salários e não fazem nada. Sempre pareceu um local abandonado. Mas ultimamente está cada vez pior. Peço para a Prefeitura zele pelos mortos, cuide daqueles que, mesmo não estando aqui presente em vida, já fizeram muito pela cidade e, com toda certeza, eram cidadãos que pagavam impostos e merecem lugar digno para descansar!

Deyse Baptista

do Instagram

Cemitério – 2

Por isso prefiro ser cremada. É muita tristeza para quem fica. Melhor pagar de uma vez para ser cremada e nada mais.

Lee Prates

do Instagram