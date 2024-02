Barcelona sofre, mas derrota o Celta com direito a gol de pênalti de Lewandowski nos acréscimos

O Barcelona somou mais uma partida fraca no Campeonato Espanhol, mas conseguiu derrotar, por 2 a 1, o Celta, em Vigo, pela 25ª rodada. O Gol da vitória saiu só aos 52 minutos da etapa final com um pênalti convertido pelo polonês Lewandowski.

O resultado diminui um pouco a pressão sobre o trabalho do técnico Xavi, que vê sua equipe chegar aos 54 pontos, na terceira colocação, enquanto o Celta permanece com 20 pontos, em 17º lugar.

Empurrado pela torcida que lotou o estádio, o Celta tentou pressionar o Barcelona, principalmente pelo lado direito com boas jogadas do experiente Iago Aspas. Mas a primeira chance de gol foi do Barcelona.

Aos dez minutos, Lamine Yamal forçou o goleiro Guaita a fazer boa defesa. A resposta do Celta foi imediata, com Larsen, que só não abriu o placar porque Ter Stegen foi muito bem no lance.

Um dos destaques da primeira etapa, Yamal fez Guaita fazer nova defesa e depois iniciou a jogada na qual Lewandowski fez o primeiro gol do jogo, ao acertar pelo chute cruzado, aos 45 minutos.

O Celta não foi intimidado para a etapa final e logo aos dois minutos conseguiu o empate, após bela jogada com início belo passe de Mingueza e conclusão de Aspas, que chegou a desviar na zaga catalã: 1 a 1.

O brasileiro Vitor Roque tentou sempre superar a marcação, mas não teve sucesso e acabou substituído aos 13 minutos pelo compatriota Raphinha, que bateu bem uma falta para nova defesa de Guaita.

As duas equipes se revezaram no ataque e a marcação do segundo gol parecia ser uma questão de tempo, mas os times erraram muito e o jogo ficou mesmo no empate.

Aos 48, a surpresa. Em uma bola alta na área, Tapia chutou a coxa de Yamal: pênalti. Lewandowski bateu Guaita pegou, mas se mexeu, Na segunda tentativa o atacante polonês marcou: 2 a 1, Barcelona, aos 52 minutos.