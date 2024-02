Filho de Gal Costa entra em processo para reivindicar direito à herança da mãe

Gabriel Costa, filho da eterna Gal Costa, entrou na Justiça para reivindicar seus direitos sobre a herança deixada pela mãe. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a ação questionará a fração do patrimônio entregue para Wilma Petrillo, empresária e suposta viúva da cantora. Na época da morte da artista, em novembro de 2022, Gabriel era menor de idade, mas agora com 18 anos de idade, recorrerá a meios legais.

Segundo à reportagem, em setembro de 2023, a Justiça nomeou Wilma como inventariante dos bens da cantora. Em janeiro deste ano, Gabriel entrou em contato com as advogadas Luci Vieira Nunes e Mariana de Athayde Ferreira para confrontar a decisão primária do órgão acerca do dinheiro deixado pela cantora.

Após a morte de Gal, o jovem ficou diante da guarda temporária de Wilma. A empresária pediu na Justiça que seu relacionamento de 24 anos com a cantora seja reconhecido como união estável. Neste caso, ela terá direito a 50% dos bens deixados pela artista, dividindo com o herdeiro direto.

A defesa do filho de Gal Costa, no entanto, contesta que Petrillo tenha sido par romântico da cantora por tantos anos, agindo apenas como empresária e madrinha do menino na maior parte do tempo.

Ex-produtor de Gal Costa acusou Wilma Petrillo de abuso psicólogico

Gabriel Fischmann, ex-produtor de Gal Costa, usou suas redes sociais no fim de 2023 para acusar Wilma Petrillo de abusos contra a cantora. Em seu perfil no Instagram, ele mantém um destaque reservado para manter tudo o que compartilhou sobre o caso.

Numa sequência de publicações, Gabriel afirmou que Petrillo era mau caráter, vil e má, que arrasou a vida de dezenas de pessoas e destruiu tantas outras.