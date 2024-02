Swiatek volta a reinar em Doha após vencer Rybakina na final do WTA 1000

Iga Swiatek é a rainha de Doha e, nos últimos anos, não tem tido rivais no torneio do Catar. Em sua terceira final seguida, a polonesa Iga Swiatek mostrou porque é a número 1 do mundo e venceu a final do simples feminino no WTA 1000 de Doha, contra a cazaque Elena Rybakina, jogadora sensação do circuito, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/2, em 2h19 de partida.

Swiatek faturou o título sobre o piso duro e chegou ao tricampeonato em Doha, seu 18º troféu. De quebra, levou US$ 3,2 milhões de premiação. Mas não foi vitória fácil. Rybakina, 4ª do mundo, deu trabalho para a polonesa, com um jogo agressivo e muito movimentado, conquistando 3 aces sobre a polonesa na partida.

Só o primeiro set teve 90 minutos de duração e foi uma verdadeira batalha. A polonesa e a cazaque mostraram um tênis de altíssimo nível, com ótimos pontos. As quebras foram uma constante e Rybakina tinha a vantagem da devolução no primeiro game , mas perdeu no oitavo game. Os tie-breaks foram se alternando até Iga, em seu quarto set point, em 7-6(8).

Já o segundo e decisivo set foi mais tranquilo para a número 1 do mundo. Rybakina perdeu um pouco de confiança depois de desperdiçar suas chances no primeiro set e, apesar de ter tido break points no início, Swiatek permaneceu na liderança e cinseguiu três quebras de saque sobre a cazaque, fechando em 6 a 2.

Swiatek chegou à final devido ao abandono da tcheca Karolina Pliskova, que teve um problema nas costas na partida entre as duas. Pliskova vinha de uma série de nove jogos seguidos com título em Cluj-Napoca, na Romênia, e quatro triunfos em Doha, o último sobre a japonesa Naomi Osaka em dois tie-breaks na quinta-feira. Foi a quinta vez que Swiatek e Rybakina se enfrentaram, com três vitórias para o cazaque e apenas uma para a polonesa.

BRASIL NO PÓDIO

Mais cedo a brasileira Luisa Stefani, jogando com a holandesa Demi Schuurs, foi campeã do torneio de duplas do WTA 1000 de Doha. Na decisão, elas derrotaram as americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide por 2 a 0, 6/4 e 6/2, em pouco mais de uma hora de jogo. A dupla Stefani/Schuurs venceu os cinco jogos que disputou sem perder nenhum set no torneio.

Com o resultado, Luisa deve aparecer na 12ª posição mundial, que será divulgado na segunda-feira, subindo quatro posições na tabela. As dez primeiras colocadas no ranking no mês de junho, após Roland Garros, terão vaga direta nas Olimpíadas de Paris.