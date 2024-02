Kate Middleton estaria disposta a se reconciliar com Meghan Markle, diz site

Bandeira branca? Kate Middleton e Príncipe William contra Meghan Markle e Príncipe Harry é uma briga que perdura há mais de três anos, mas é provável que ela finalmente chegue ao fim! Com a cirurgia abdominal da Princesa de Gales e o diagnóstico de câncer do Rei Charles III, o espaço para brigas está se estreitando, e dar mais voz à discussão não seria a melhor decisão a ser tomada.

Os tabloides britânicos dizem que finalmente Meghan percebeu que a vida é curta para brigas, apesar da Duquessa de Sussex não ter oficialmente realizado um pedido de desculpas até o momento.

Uma fonte anônima disse ao US Magazine que Kate estaria aberta a uma reconciliação, mas com uma condição:

- Kate está aberta à reconciliação, só que mais com o Harry do que com Meghan. Ela ainda tem algumas mágoas em relação ao que Meghan fez com ela e Charlotte [filha dela com William]. Há muito trabalho a ser feito, mas ela está disposta a ir em frente, disse a fonte.

O que aconteceu é que, durante os preparativos para o casamento de Meghan e Harry, a Duquesa de Sussex, de acordo com Tom Bower no livro Revenge - que tenta expor ao público Harry e Meghan como criaturas de natureza vilanesca -, teria comparado Charotte com a filha de outra amiga de Markle, da mesma idade. O comentário teria ofendido Kate, que caiu em lágrimas.

Entretanto, Meghan conta outra história... na série documental que ela e o marido protagonizaram, Harry relata que, na verdade, Kate a teria feito chorar. A Princesa de Gales teria dado um chilique porque a roupa da filha, que seria a daminha de honra da cerimônia, não servia direito e demandou que todos os vestidos de damas de honra fossem imediatamente refeitos do zero.

Será que, enfim, essa intriga terá um fim?