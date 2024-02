Namorada de Duda Nagle conta como é sua relação com Zoe, filha do ator com Sabrina Sato

Michele Balsamão Morais é a nova namorada de Duda Nagle, ex-namorado de Sabrina Sato e pai da pequena Zoe. A corretora de imóveis de luxo sanou algumas curiosidades de seus seguidores sobre sua relação com a nova enteada e a sogra, e Michele surpreendeu na resposta!

- Como é a sua relação com a sua sogra e com a Zoe, questionou uma seguidora.

Para responder, Michele compartilhou uma foto com Duda, Zoe e Leda Nagle durante um passeio. Na imagem, o quarteto aparece posando sorridente para a câmera.

- Nossa relação é muito boa, graças a Deus, escreveu.

Duda assumiu Michele no Carnaval, com uma publicação recheada de fotos do casal. Apaixonada por esportes, a corretora de imóveis, com atuação no segmento de luxo. Em seu perfil na rede social, ela divulga casas à venda e também se mostra ativista pelo fim da violência contra as mulheres.