Wanessa aos prantos, dancinha até o chão e medo do paredão... Saiba o que rolou na última madrugada do BBB24

Quando a noite é de festa, é quase impossível não surgir muitos burburinhos durante a madrugada, não é mesmo? O sextou dos brothers foi bem animado, com direito a show do Dennis DJ que, em seguida, encorajou os participantes a fazerem um pocket show! Quem impressionou com a disposição durante a festa foi Rodriguinho, que até dançou funk durante uma apresentação de MC Bin Laden.

Alarme falso!

Dennis DJ decidiu fazer uma brincadeira com os brothers ao tocar durante sua apresentação o som do Big Fone, e Davi, Alane e Fernanda correram logo em direção ao aparelho. Quando perceberam a trollagem, voltaram rindo da situação.

Pocket show dos brothers

Teve um momento da festa em que cada participante subiu no palco e cantou uma música com a qual se identificava, e quem deu a largada foi Rodriguinho, com Tô Te

Filmando (Sorria).

Na hora de MC Bin Laden, o funkeiro cantou Tá Tranquilo, Tá Favorável, e fez com que todos os homens da casa subissem ao palco e sem camisa - a pedido do cantor. Os brothers dançaram até o chão, inclusive Rodriguinho!

Inimigo campeão?

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet refletiram juntas os embates de Davi durante o programa e chegaram a conclusão de que o baiano é um dos queridos para a final do BBB. Yasmin até afirmou:

- O Davi já me quebrou total.

Wanessa concordou e até declarou, em outro momento, que enxerga o brother como vencedor da edição. Com isso, a filha de Zezé não aguentou as emoções e caiu no choro por achar que o público não se contenta com ela e ainda afirmou que é cancelada.

Em outra conversa com Isabelle, a cantora admitiu que muita coisa que achava de Davi surgiu a partir do que ela ouvia na casa. Posteriormente, ainda disse para Brunet que quer votar em si mesma, ou senão, optará por não votar. Então, a modelo perguntou para ela:

- Você vai falar para Tadeu te por no Paredão? Ele vai falar: minha querida, não posso fazer isso. De quem é o nome que você vai votar?, disse.

Medo do Paredão

Antes de curtir a festa, Rodriguinho caiu no choro no quarto Gnomo e MC Bin Laden o consolou:

- Tem muita gente que precisa de você, disse o funkeiro.

O mesmo aconteceu com Alane, que está preocupada sobre a possibilidade de um mal-entendido com Raquele, já que recebeu um alvo do Na mira do líder dela.