Mel Maia passa perrengue chique ao tentar entrar em Portugal: Não queria me deixar passar de jeito nenhum

Mel Maia passou por um leve perrengue na imigração de Portugal, quando tentou entrar no país com o namorado, João Pereira. Depois de uma viagem paradisíaca por Marrocos, a atriz contou que tentou voltar para o país do amado e foi quase barrada no aeroporto por não ter uma passagem de volta para o Brasil.

- O moço disse: Cadê sua passagem de volta? E eu: Ainda não comprei porque não sei se vou dia 25, 26, 27, 28. Aí ele falou: Não vai entrar, querida. E eu falei: Vou sim, se quiser, compro minha passagem agora na sua frente. E ele: Então vai pra lá, senta e compra a passagem.

Mel então contou com a ajuda da tia para comprar uma passagem na área executiva, o que custou cerca de dez mil reais.

- E ele com meu passaporte na mão! Chegou outro policial e perguntou se eu não tinha querido curtir o carnaval no Brasil. E eu: Ai, já fui pra 500 mil blocos, já fui pro sambódromo, adoro, mas quis passar aqui com meu namorado. E ele: Mas é que você tem não sei quantos carimbos, não quer ficar aqui não? E eu: Não moço, eu juro que vou voltar, minha vida tá lá no Brasil. E ele não quis devolver meu passaporte.

No final, felizmente, Mel conseguiu entrar em Portugal. Que situação, hein?