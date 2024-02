Simaria marca presença do aniversário de três anos de idade da filha de Simone Mendes

Simone Mendes fez um festão para celebrar a chegada dos três anos de idade da filha caçula, a pequena Zaya. A comemoração aconteceu em São Paulo, na última sexta-feira, dia 16, e contou até mesmo com a presença de Simaria Mendes.

Simone chegou acompanhada do marido, Kaká Diniz, e dos filhos, Henry, de nove anos de idade, e Zaya, a aniversariante. Enquanto isso, Simaria posou com as crias, os pequenos Giovanna, de 11 anos, e Pavel, de oito - ambos frutos do antigo casamento da sertaneja com o espanhol Vicente Escrig.

Vale lembrar que, desde o fim da dupla, as irmãs vêm enfrentando um momento conturbado no relacionamento. Em entrevista ao Domingão com Huck, em janeiro de 2023, Simone chegou a contar que foi bloqueada pela irmã, e que estava dando um espaço para ela.

As duas não falaram mais sobre o assunto, mas tudo indica que podem estar se reconciliando - visto a presença de Simaria no aniversário da sobrinha. A dupla chegou ao fim em agosto de 2022.