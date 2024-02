TJD rejeita pedido de impugnação do Vasco e resultado do clássico com o Fluminense é mantido

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) negou o pedido do Vasco de impugnação da partida com o Fluminense, realizada na última quarta-feira, pelo Campeonato Carioca, que terminou em 0 a 0. Segundo a presidente Renata Mansur, do TJD-RJ, não houve erro de direito ou outro grande motivo que justificasse a anulação do clássico.

"Confirmado está, com dados técnicos, que não houve erro de direito no caso, apto a ensejar a anulação da partida e permitir o uso do instituto da impugnação para ceifar do campeonato o clássico ocorrido na última quarta-feira. Importa ressaltar que está à disposição dos clubes, assim como foi franqueado a este tribunal, o relatório cujo qual se faz referência nesta decisão, para análise dos dados e que serviram a embasar tecnicamente esta decisão. Em que pese o brilhantismo dos advogados subscritores do pedido de impugnação de partida, seus argumentos não merecem prosperar", disse Mansur, antes de indeferir o pedido.

"Não vislumbro, no presente caso, hipótese jurídica prevista no CBJD a ensejar o pleito do impugnante. Ademais, a estabilidade e segurança jurídica das competições não podem ficar vulneráveis e o árbitro de campo é soberano para tomar as decisões em detrimento do VAR, além de ser o mais apto a sentir a 'temperatura do jogo'. Por essas razões, indefiro liminarmente a petição inicial da ação de impugnação de partida", completou.

A presidente explica que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) vem tentando ser o mais transparente possível no Campeonato Carioca, por isso permitiu que os clubes se juntassem para indicar o árbitro que veio a apitar o clássico. Além disso, contratou uma empresa "para fazer a análise técnica de decisões dos árbitros interpretadas como erros nos lances polêmicos, com o uso de complexos algoritmos de Inteligência Artificial para identificar as decisões da arbitragem".

Ela ainda completou afirmando que: "O relatório da referida empresa, cujo trabalho é isento, independente e reconhecido internacionalmente, no jogo especificamente que se pretende anular, aponta 102 situações de atuação do árbitro, no clássico Fluminense 0 x 0 Vasco, com apenas um erro de baixo impacto (uma falha de escanteio). Além disso, no final, o documento compara o resultado oficial e real da partida, sendo ambos 0 a 0 - o que confirma que a arbitragem não interferiu no placar."

O Vasco reclamou muito da arbitragem de Bruno Mota Corrêa que advertiu com amarelo os jogadores João Victor, Zé Gabriel, Payet e Vegetti. Gary Medel, capitão da equipe, recebeu o vermelho direto. O clube cruz-maltino entendeu que foi prejudicado e, por isso, recorreu ao Tribunal.

O clube ainda teve dois gols anulados na partida e reclamou da não marcação de um pênalti. Corrêa chegou a ser chamado pelo VAR para ver o lance, mas manteve a decisão de não assinalar a penalidade.

Ao todo, o clássico teve oito cartões amarelos e três vermelhos. Pelo lado do Fluminense, Thiago Santos e o técnico Fernando Diniz foram expulsos, enquanto Felipe Melo, Ganso e André receberam o amarelo.

Na classificação do Campeonato Carioca, o Vasco inicia a rodada do final de semana na quinta colocação com 13 pontos, um a menos que o Botafogo, justamente seu adversário neste domingo. O clássico entre as duas equipes será realizado no estádio Nilton Santos.