BBB 24: Raquele escolhe Alane, Deniziane e Matteus para o 'Na Mira do Líder'

Antes da festa da noite desta sexta-feira, 16, na casa do Big Brother Brasil 24, a líder Raquele anunciou quem seriam os seus escolhidos para a dinâmica 'Na Mira do Líder'. A participante do 'puxadinho' decidiu por Alane, Deniziane e Matteus. A decisão final para a indicação ao Paredão ocorre neste domingo, 18.

Inicialmente os planos da capixaba incluíam adicionar Wanessa Camargo, no entanto, a dinâmica desta vez manteve apenas três pulseiras para a indicação, diferente das outras em que haviam quatro.

A sister justificou as escolhas e afirmou que Alane e Deniziane foram selecionadas por serem uma das pessoas que mais votaram nela desde o início do programa e Matteus por ter ela ter sido alvo dele na liderança do gaúcho.

Neste sábado será feita a prova do anjo, onde o vencedor terá a imunidade e também indicará uma pessoa ao paredão.