Coronel omite Glauco em recursos

Secretário de Segurança Pública de São Bernardo, coronel Carlos Alberto reuniu recentemente a cúpula da GCM (Guarda Civil Municipal) para enaltecer o investimento que a Prefeitura fez na compra de armamentos, coletes e outros itens para auxiliar no trabalho da corporação. Porém, não citou a origem da receita: emendas parlamentares intermediadas pelo vereador Glauco Braido (PSD). Integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), Braido solicitou ex-deputado estadual Arthur do Val (estadual) e ao deputado estadual Guto Zacarias (PL) verba para a aquisição de equipamentos para a guarda são-bernardense diante de informações de deterioração dos itens de segurança dos agentes. E, mesmo com a emenda liberada, precisou pressionar junto à Prefeitura para que o dinheiro fosse utilizado para a destinação original.

Reviravolta – 1

Candidata a vice-prefeita na chapa de Luiz Marinho (PT) na eleição à Prefeitura de São Bernardo em 2020, a advogada Ana Paula Lupino foi nomeada no gabinete da vereadora Ana Nice (PT). A portaria foi publicada ontem, no Diário Oficial municipal.

Reviravolta – 2

A nomeação de Ana Paula Lupino no gabinete de Ana Nice é cercada de polêmica e debate interno. Ana Paula tinha lançado sua pré-candidatura a vereadora na eleição deste ano, contando, inclusive, com apoio de Iara Bento, integrante da cúpula do PT de São Bernardo e militante dos direitos dos negros. Esse apoio de Iara havia rachado o movimento negro petista porque Ana Paula é uma mulher branca e sem ligação com a defesa da causa.

Reviravolta – 3

Desde então, lideranças do diretório são-bernardense agiram para evitar que o mal-estar se alastrasse além da conta. A saída foi colocar Ana Paula no grupo de Ana Nice, que é uma das referências da cidade na luta pelos direitos dos negros de São Bernardo.

Requerimento

O vereador Leonardo Alves (PSDB) propôs um requerimento para que a Câmara de Mauá receba um relatório das ações do comitê de contingência contra a dengue criado pelo governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT). “Ao encaminharmos o presente requerimento, esclarecemos que a referida solicitação se faz necessária devido ao crescimento de números de casos de dengue em todo o País. Tratando-se de doença perigosa e que pode levar à morte, a prevenção aos focos de proliferação dos insetos é de grande importância para evitar uma pandemia”, argumentou o tucano.

Novo velho aliado

Ex-vice-prefeito de Ribeirão Pires e pré-candidato a prefeito na eleição deste ano, Gabriel Roncon (Cidadania) postou foto com o ex-vereador Rogério do Açougue, mais uma figura que ele conseguiu afastar do grupo do prefeito Guto Volpi (PL).

Oráculo

Pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Ribeirão Pires, o empresário César do Canoa se encontrou nesta semana com o ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (MDB), atual secretário de Administração em São Bernardo. Mostra que Kiko está mesmo disposto a movimentar o tabuleiro eleitoral em Ribeirão.