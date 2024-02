São Caetano visita o Grêmio Prudente para sair da degola

Ainda sem vencer na temporada, o São Caetano viaja até o interior do Estado para enfrentar neste sábado (17), às 17h, o Grêmio Prudente pela sétima rodada do Campeonato Paulista Série A3.

O Azulão pontuou somente nas duas primeiras rodadas do torneio, quando empatou com Bandeirante e Rio Preto. O clube do Grande ABC, no entanto, foi batido nas últimas quatro partidas e atualmente ocupa a vice-lanterna da competição.

Também derrotado no último compromisso, 3 a 2 contra o Bandeirante, o Grêmio Prudente está no meio da tabela, na décima colocação com sete pontos.

A preparação do São Caetano para o confronto foi finalizada ontem com trabalhos posicionais e observações táticas feitas pelo comandante Rogério Zimmermann, que ainda aguarda a regularização de reforços.

Nas redes sociais do Azulão, o técnico Zimmermann explica que foi benéfico ter uma semana inteira para treinamentos. “É bom para recuperar os jogadores, a qualidade com certeza melhora. Aproveitamos a semana e espero poder ver algum progresso do trabalho no jogo.” Ele também ressalta a importância de reforços para o elenco, dizendo que novas contratações proporcionam mais opções e recursos. Nesta semana, o São Caetano anunciou a contratação de três novos atletas: o volante Lucas dos Santos, o meio-campista David Braw e o atacante haitiano Jean Filder.

O único desfalque do Azulão para a rodada é o meia-atacante Enzo Adriano, que foi expulso na última rodada.