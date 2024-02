Com desfalques, Tricolor recebe RB Bragantino para espantar má fase

Com duas derrotas seguidas no Campeonato Paulista, o São Paulo volta a campo neste sábado (17) à noite e deseja se reencontrar com a vitória em confronto contra o RB Bragantino, às 18h, no MorumBis.

O Tricolor chega para a partida na primeira colocação do Grupo D, mas viu a vantagem diminuir nas últimas rodadas, já que foi batido por Ponte Preta e Santos, enquanto Novorizontino e São Bernardo, segundo e terceiro colocados do grupo, respectivamente, somaram pontos e encostaram na tabela.

O time da capital conta com muitos desfalques para o jogo de hoje, principalmente na lateral-direita. Com Rafinha, Igor Vinícius e Moreira indisponíveis, o técnico Thiago Carpini deve manter Bobadilla improvisado na posição. O setor do meio-campo também conta com desfalques, já que Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Lucas Moura estão lesionados e em fase de recuperação. Por conta do desgaste do último jogo, o restante da equipe pode ter algumas mudanças.

Já no Bragantino. Luan Cândido, Eduardo Santos e Nathan Camargo, lesionados, são desfalques certos. Já o atacante Eric Ramires, em transição, é dúvida para o técnico Pedro Caixinha

No último confronto entre as equipes, no Campeonato Brasileiro de 2023, o São Paulo levou a melhor e bateu o Massa Bruta por 1 a 0 em casa, com gol de Erison, que não faz mais parte do elenco. No histórico do embate, o time da capital também leva a melhor, com 26 vitórias, o dobro do adversário.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO

Rafael; Bobadilla, Alan Franco, Ferraresi, Welington, Pablo Maia (Luiz Gustavo), Michel Araújo, Galoppo (Nikão), Erick, Luciano e Calleri.

Técnico: Thiago Carpini.

RB BRAGANTINO

Cleiton; Nathan, Lucas Cunha, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Raul (Lincoln), Jadsom (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista, Helinho, Bruninho e Sasha.

Técnico: Pedro Caixinha.

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araujo.

Local: Estádio do MorumBis, na Capital, às 18h.