PM liberta motorista e prende homem que tentou roubar carga

Um homem, de 43 anos, foi preso após ser flagrado tentado roubar uma carga de bebidas na quinta-feira (15), em São Bernardo. Durante o assalto, o motorista, de 40 anos, e o ajudante, de 42, eram mantidos como reféns, mas foram libertados com a chegada dos policiais.

Uma equipe estava em patrulhamento quando recebeu um chamado do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre um roubo de carga com reféns. Os PMs iniciaram as buscas e encontraram o caminhão com as mesmas características informadas na denúncia na Rua Quinze de Novembro.

Com a aproximação da viatura, o suspeito desceu do veículo e foi abordado. Com ele, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, R$100 em espécie e quatro celulares, sendo que um deles havia sido roubado na última terça-feira (13).

Os dois homens feitos reféns contaram aos PMs que foram abordados após uma das entregas. O motorista foi forçado a dirigir por volta de 5 minutos por um caminho indicado pelo suspeito, no entanto, em determinado trecho, o homem exigiu que caminhão fosse parado e pegou os três celulares que estavam com as vítimas.

O homem foi preso em flagrante e reconhecido pelo motorista e pelo ajudante. Além disso, a vítima do celular roubado também foi até a delegacia e o reconheceu como autor do roubo.

O caso foi registrado como roubo, localização e apreensão de objeto no 6° Distrito Policial de São Bernardo.