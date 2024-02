Corinthians oficializa Igor Coronado, que pede um tempo para jogar, e Pedro Henrique

O Corinthians aproveitou muito bem o último dia de inscrições no Campeonato Paulista e conseguiu encorpar com qualidade o elenco de António Oliveira. Depois de anunciar acordo com o lateral Matheuzinho, agora Matheus França, o clube fechou o dia oficializando o meia Igor Coronado e o atacante Pedro Henrique.

Coronado desembarcou em São Paulo no começo do dia e foi direto ao clube realizar os exames médicos, enquanto Pedro Henrique já estava aprovado desde quinta-feira. Ambos estavam aguardando apenas a inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação brasileira de Futebol (CBF) para serem oficializados.

O clube brincou com a torcida nas redes sociais para anunciar os reforços. Colocou uma imagem de um jogador no notebook, com uma caneta e a camisa ao lado. Os torcedores logo vibraram com o acordo de Coronado.

O post seguinte foi com a conformação. "O Sport Club Corinthians Paulista acertou a contratação do meio-campista Igor Coronado. O atleta chega sem custo de transferência após passagem de dois anos e meio pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e agora o Timão detém 100% dos direitos econômicos. Seu contrato é válido até fevereiro de 2026 e as multas rescisórias são de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 535,8 milhÕES) para o mercado internacional".

Apesar de estar liberado para estrear no Paulistão, o jogador admitiu na chegada ao País que precisa de uns dias para ficar 100% fisicamente. Ele não atuava desde dezembro, mas garantiu que rapidamente vai estar em condições para ajudar dentro de campo. Ele teve sondagem do Flamengo, mas disse que "seguiu o coração", para acertar com o clube que torce, mesmo não atuando no Brasil.

Já para revelar o acerto com Pedro Henrique, o clube usou uma áudio de música e pediu: "Liga o som aí." Todos ouviam: "Chama, chama meu nome: Pe...dro, Pe...dro." Em seguida, o anúncio do acordo. "Pedro Henrique é mais um do bando de loucos. Mais um reforço para a temporada de 2024. O atacante assinou vínculo com o Timão até o final de 2025. Bem-vindo, Pedro", escreveu o clube.

Diferentemente de Coronado, o atacante deve ser levado para a Arena Barueri e ficar à disposição de Antônio Oliveira para o dérbi deste domingo. O atacante estava treinando normalmente e em condições de já fazer a estreia.