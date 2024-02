Mariana Felício comemora 18 anos de união com Daniel Saullo: Sempre foi minha alma gêmea

O amor está no ar! Mariana Felício usou as suas redes sociais para comemorar mais um ano ao lado do marido, Daniel Saullo. Com um vídeo encantador, a apresentadora relembrou a história do casal e abriu o coração.

18 anos de união meu amor, e 10 anos que subimos no altar, e eu só tenho a agradecer a DEUS por tudo, por cada luta cada desafio, e cada vitória ao seu lado! Eu te amo além da vida e tenho certeza que você é e sempre foi minha alma gêmea, escreveu. Vale pontuar que os dois são pais de quatro filhos.

Em seguida, Mariana falou sobre a importância do dia na vida da família:

Hoje é um dia cheio de emoções pra mim, dia que meu pai nasceu, dia que te falei sim, é dia que nosso filho Antônio veio ao mundo, quantas bençãos. Glória a Deus!!! Que o papai do céu continue cuidando da gente. Parabéns pra nós por esse dia tão especial.