Caio Blat convida pessoas a visitar 'Casa na Árvore' que está à venda por R$ 6 milhões

À venda desde maio do ano passado, a "Casa na Árvore" de Caio Blat está localizada no bairro de Itanhangá, no Rio de Janeiro. O imóvel custa

R$ 6 milhões e também está disponível para aluguel.

Na última quinta-feira, 15, o ator compartilhou, em seu Instagram, um vídeo de uma arquiteta comentando e elogiando a casa. Na legenda da publicação, ele a convida para conhecer a propriedade.

"Fiquei muito lisonjeado com esse vídeo da @anakiliaarq comentando a Casa na Árvore. Queria aproveitar para agradecer e convidá-la a conhecer a casa pessoalmente quando estiver pelo Rio", disse.

Blat ainda disponibilizou o contato de quem realiza os aluguéis e a possível venda da casa na postagem do Instagram.

A propriedade fica localizada em um condomínio com vista para a Ilha da Glória e para a praia da Barra da Tijuca, além de contar com três quartos e uma piscina natural.

Quando anunciou a venda da "Casa na Árvore", o ator revelou que ela foi inspirada pela arquitetura de Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da Rocha.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais