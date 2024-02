Baby do Brasil comenta fala sobre apocalipse: 'Um pouco irresponsável'

Baby do Brasil se pronunciou após a cena curiosa que protagonizou com Ivete Sangalo entre os trios do carnaval de Salvador. Após fazer um discurso alertando os foliões sobre o apocalipse, em nova entrevista publicada na quarta, 14, Baby avaliou sua atitude como uma "criancice": "É uma loucura que acontece comigo. É uma criancice que eu tenho e, às vezes, fica um pouco irresponsável. Mas Deus dá jeito em tudo", disse, ao portal UrbNews.

Baby do Brasil, porém, reforçou que ela e Ivete são amigas e que a cantora prestou uma homenagem a ela momentos antes. "Ela tomou um susto muito grande! Imagina você homenagear uma pessoa que você tem maior amor e, de repente, a pessoa falar do arrebatamento, e falar do apocalipse?", questionou, rindo. "Senta na cadeira dela e vê o mundo como ela está vendo."

Rockstora e abdução

Na entrevista, Baby também revelou que já teria sido abduzida. "Eu sou popstora, eu sou rockstora, eu fui arrebatada em maio de 1999, eu fui abduzida", disse. "Mas ninguém sabe disso, vai estar na minha biografia."

A cantora afirma que uma de suas filhas, Sara - hoje pastora, que ficou conhecida no grupo pop SNZ -também teria sido abduzida. "Eu vim com um caroço enorme aqui", disse, apontando para a testa.

Relembre a história

As cantoras Baby do Brasil e Ivete Sangalo se uniram durante o Bloco Coruja, em Salvador, neste sábado, 10, mas um momento inusitado pegou de surpresa os presentes. Baby do Brasil pediu atenção para fazer um discurso religioso sobre apocalipse. "Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo", declarou Baby.

Surpresa, Ivete rebateu: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse", iniciou ela. Em seguida, Baby pediu para que Ivete cantasse Pequena Eva, da Banda Eva, mas a cantora declarou que apresentaria Macetando, parceria com Ludmilla e um dos maiores hits do carnaval.