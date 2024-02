Juliette Freire revela que ignorou Kaique Cerveny antes de engatarem namoro: Ele mandava um monte de mensagens

Ao que parece, o namoro de Juliette Freire com Kaique Cerveny está indo vento em popa. Mas você sabia que ela deu um gelo no bofe quando se conheceram? Em entrevista para o programa Glitter Show na última quarta-feira, dia 15, a ex-BBB entregou detalhes do início do romance.

A primeira conversa entre os pombinhos aconteceu nas redes sociais:

- Eu fazia crossfit e o Kaique é atleta, compete. Eu vi o último campeonato, em 2019. Falei: Uau, que gato!, e mandei um direct. Eu não sei se mandei oi, emoji de coração ou elogiei [...] Ele respondeu com um coração, me seguiu, e eu segui ele. Só que Kaique começou a namorar, eu também, e a gente deu afastada.

Assim que ficaram solteiros novamente, a dupla voltou a conversar, mas Juliette decidiu ignorar Kaique antes de engatarem o romance.

- Ele mandava um monte de mensagens, e eu ignorava. Aí eu mandei um: Oi, sumido. Um dia fui em uma cidade e falei: Oi, vamos nos conhecer pessoalmente agora. Era umas dez horas da noite, e ele falou que tinha acabado de deitar. Depois disso eu dei um gelo, nunca mais dei confiança para ele. [...] A gente ficou uns oito meses e só assumiu o compromisso há três meses.