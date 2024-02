Zendaya surpreende com look robótico em première de Duna 2

Aconteceu na última quinta-feira, dia 15, a première de Duna 2 em Londres, na Inglaterra. O filme conta com Zendaya no elenco principal e a atriz roubou os holofotes no evento ao escolher um traje brilhante e robótico. A armadura foi tirada do arquivo de Thierry Mugler e faz parte da coleção de alta costura outono-inverno 1995 da grife. Ela arrasou demais, né? O look apresenta partes transparentes em mistura com o prateado do metal.

Timothée Chalamet, protagonista do longa, também usou uma peça brilhante, mas ficou um pouco ofuscado pela companheira. A calça prateada do ator é assinada por Haider Ackermann.

Austin Butler, um dos nomes mais esperados no novo filme, roubou suspiros com o sobretudo preto que tinha cauda arrasando no chão, regata branca e calça social. O visual era da Gucci.

Florence Pugh usou um lindo vestido preto com capuz da marca de grife Valentino. Ao conversar com a Sky News, a atriz contou: - Quando eu assisti ao filme eu disse: Eu acho que esse pode ser o melhor filme que eu já assisti na minha vida.