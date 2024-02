Baleada na Sapucaí, Nathalia Santos pede por doações de sangue após passar por cirurgia

Baleada durante assalto ao deixar a Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante o Carnaval 2024, a jornalista Nathalia Santos utilizou de suas redes sociais para fazer pedido de doações de sangue aos seguidores.

Após passar por cirurgia, Nathalia, que continua com a bala alojada em seu corpo, precisa de transfusão de sangue. Vale pontuar que a jornalista está internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital e, por enquanto, não tem previsão de alta hospitalar.

Gostaríamos de pedir o apoio de todas e todos para impulsionar a campanha de doação de sangue! Desde já, agradecemos a preocupação e carinho, e informamos que o estado da Nathalia é estável e a recuperação segue sendo bem sucedida. Deixaremos aqui todas as informações necessárias para impulsionar o reabastecimento do banco de sangue. Doe e compartilhe para ajudar. Sigamos juntos nessa, pediu em parceria com sua assessoria.

Como você acompanhou na última quinta-feira, dia 15, Nathalia Santos participou do programa Encontro, da TV Globo, e conversou com a apresentadora Patrícia Poeta sobre o acontecimento.

- Eu estou muito grata de estar viva, foi um susto. Eu não esperava o que aconteceu. A gente não percebeu a anunciação do assalto. Do nada, eu escuto duas balas, eu falei: é tiro. A gente estava de táxi. O carro estava andando, de repente deu uma desacelerada. No que ele continuou, o carro foi alvejado. Quando eu fui atingida, eu pedi para o meu esposo: corre para o hospital, eu não quero morrer. Eu só pensava nos meus filhos, começou contando na ocasião.

- Foi no quadril, na lateral da coxa. Eu estou no CTI, estou sendo monitorada. Eu passei pela cirurgia no fêmur, coloquei uma haste, com alguns parafusos. Eu ainda estou com a bala alojada. Daqui a pouco estou saindo daqui. Os médicos estão esperançosos, detalhou ao finalizar.