Anitta e MC Daniel são vistos se despedindo em estacionamento após curtirem pré-estreia de filme

O que será que está rolando por aqui? Anitta foi vista se despedindo de MC Daniel após curtir um cinema com o cantor. Segundo informações do jornal Extra, os dois foram convidados a assistir à pré-estreia do filme Bob Marley: one love no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira, dia 15.

Apesar de terem saído separados, os dois acabaram se encontrando no estacionamento enquanto se preparavam para ir embora e decidiram se despedir. Daniel, que participou do Bloco da Anitta em Salvador, estava dentro do carro com a janela aberta. A cantora permaneceu em pé ao lado do veículo acompanhada de uma amiga enquanto conversava e dava tchau para o funkeiro com um beijinho. O veículo informa que eles estavam em clima de intimidade.

Mais cedo, o cantor compartilhou nos Stories do Instagram uma selfie com Anitta na sessão restrita a convidados.