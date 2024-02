Igor Coronado desembarca para reforçar Corinthians com bagagem surpreendente

A bagagem que Igor Coronado leva para o Corinthians como mais um reforço na temporada 2024 vai além da experiência no futebol. Sem nunca ter jogado no Brasil e morando no exterior desde a adolescência, o meia de 31 anos desembarcou em São Paulo com incríveis 48 malas. Um vídeo do atleta chegando com seus pertences no Aeroporto de Guarulhos chamou a atenção dos torcedores.

Coronado estava na Arábia Saudita desde 2021, defendendo o Al-Ittihad, que atualmente conta com Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro em 2022, além de N'Golo Kanté, ex-Chelsea, e Fabinho, ex-Liverpool. Ele viaja ao Brasil ao lado da mulher, Karyn Lopes, e dos dois filhos, Enrico e Antonella.

O Corinthians ainda não oficializou o acerto, mas isso deve acontecer nos próximos dias. O contrato deve ter duração de dois anos. O clube paulista corre contra o tempo para oficializar o vínculo e conseguir inscrever o jogador até esta sexta-feira, último dia para inclusão de novos jogadores para a disputa da primeira fase do Campeonato Paulista.

JOGOU ONDE?

O meia de 31 anos nasceu em Londrina, no Paraná, mas saiu muito cedo do Brasil para realizar o sonho de se tornar jogador profissional. Portanto, nunca atuou no País. Aos 15 anos, ele chegou às categorias de base do Milton Keynes Dons, time da quarta divisão inglesa, onde se profissionalizou. Coronado passou ainda pelo Banbury United, antes de se transferir para o Floriana, um dos principais clubes de Malta, onde jogou por quatro temporadas. O meia teve passagens pelo Trapani, time da quarta divisão da Itália, Palermo e Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, antes de desembarcar na Arábia Saudita.

Foi no Al-Ittihad o auge da carreira. Coronado fez 16 gols em 76 jogos e participou dos títulos do Campeonato Saudita (2022/23) e da Supercopa (2022). O meia perdeu espaço com a chegada do técnico argentino Marcelo Gallardo, ex-River Plate, em novembro do ano passado, e viu com bons olhos a possibilidade de jogar pela primeira vez no Brasil. Antes de se aproximar de um acerto com o Corinthians, ele ainda foi especulado no Flamengo e Botafogo.

Além de Coronado, o Corinthians trabalha para acertar a contratação do volante Thiago Maia, ambos do Flamengo. O ponta-esquerda Pedro Henrique, do Internacional, também está na mira do clube e já se despediu da equipe gaúcha. Até o momento, a diretoria anunciou a chegada de sete reforços: Hugo (lateral-esquerdo), Diego Palacios (lateral-esquerdo), Félix Torres (zagueiro), Raniele (volante), Rodrigo Garro (meio-campista), Gustavo Henrique (zagueiro) e Pedro Raul (atacante).

O time vem de duas vitórias seguidas no Estadual. Depois de vencer a Portuguesa por 2 a 0, o Corinthians bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 4 a 1. A equipe de António Oliveira volta a campo no domingo, dia 18, na Arena Barueri, para enfrentar o Palmeiras no dérbi paulista válido pela nona rodada do campeonato.