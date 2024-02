Alexandre Correa se revolta após receber mensagem do filho pelo celular de Edu Guedes

E mais uma acusação de Alexandre Correa para Ana Hickmann! Dessa vez, segundo o Leo Dias, o empresário culpou a apresentadora de alienação parental após ela levar o filho do ex-casal, junto a Edu Guedes, para uma viagem a Paraty. Ainda ao colunista, Alexandre se revoltou ao receber mensagens de Alezinho pelo número de telefone do chef de cozinha.

O empresário recebeu três mensagens escritas, uma foto e um áudio:

Oi papai, meu celular está sem sinal aqui onde estou. Só esse número funciona, escreveu o menino na conversa divulgada em print.

Correa relata que Alezinho contou que foi para Paraty com a mãe e o chef de cozinha. Além disso, rebateu a acusação de ter quebrado a medida protetiva de 500m de distância da apresentadora:

- No dia seguinte de ser acusado por Ana Hickmann e Eduardo Guedes de ter estado na porta do condomínio no dia 13 de fevereiro, em atitude intimidatória e coercitiva (o que não é verdade), eu recebo do celular do Eduardo Guedes três mensagens escritas do meu filho, mais uma foto e um áudio, relatou ao colunista.

De acordo com o empresário, o áudio enviado pelo filho foi apagado. Para ele, o fato de a viagem ter sido feita sem seu consentimento é alienação:

- É um caso de alienação parental clássico, porque o mesmo Eduardo Guedes junto a Ana Hickmann, que me acusa de atitude intimidatória, é do mesmo que eu eu recebo mensagem do meu filho, que tem um aparelho celular, disse.