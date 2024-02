Rodriguinho não poupa comentários após discussão com MC Bin Laden no BBB24: - Não quer ouvir verdades

Na manhã desta sexta-feira, dia 16, os participantes do BBB24 entraram no confessionário e participaram da dinâmica Perde e Ganha. Tratava-se de um jogo rápido de sorte que poderia fazer com que eles ganhassem ou perdessem estalecas. Baseado no resultado, decidiram se queriam entrar no leilão do Poder Curinga.

Desta vez, o que estava em jogo era o Poder Iluminado, que garantia uma imunidade. Bin Laden apostou 3.030 estalecas e conseguiu arrematar o benefício, se livrando do próximo paredão caso se tornasse alvo de votos. Porém, o dia do funkeiro não seguiu muito tranquilo, pois ele acabou entrando em uma discussão com Rodriguinho no Quarto Gnomo após afirmar que Pitel mudou de assunto quando ele entrou no cômodo.

- Ontem você estava falando de voto aqui, na hora que mudou o assunto já entendi quem era a opção. [...] Vocês estavam falando de voto aqui. Você até falou para ela agora, você mudou a sua opção. Ela estava falando do alegrete e depois desconversou. A Pitel.

- Ah, mas eu não paro de falar. Eu não estou nem aí. Se eu não tiver falando, eu não estou falando de você, não tem porque parar de falar...Mas cara, isso aí é óbvio, vocês não estão trocando ideia, a pessoa não quer que você saiba do bagulho dela, respondeu o pagodeiro.

No entanto, Bin insistiu:

- São três pessoas aqui que não estão trocando ideia comigo.

- Foram vocês que arrumaram essa confusão. Não é do nada não, disse Rodriguinho.

- Eu não arrumei confusão com ninguém, pai, rebateu o dono do hit Bololo Haha.

- Você arrumou com as meninas e o Michel arrumou com você, disparou o ex-integrante do grupo Os Travessos.

Bin então desabafou que se sente confortável quando não falam com ele, porque ele não trata ninguém assim, ao que Rodriguinho discordou.

- Que trata sim o quê, pai? Ela deixou de votar no Davi e eu fiquei cochichando e falando pelos cantos e desprezando aqui? Se liga, Rodriguinho. Você quer passar pano porque é sua amiga, eu entendo.

- Amiga é o c*****o, meu amigo é Deus. Que meu amigo, mermão. Tá louco? Não tenho amigo aqui não, eu estou jogando. Só que assim, o que é certo é certo, eu achei errado o que você fez e te falei desde o primeiro dia. Eu te tratei mal? Não! Aquele dia que falaram mal de você, eu falei de você e você não fez nada. Quando falaram de fofoca, eu falei: Que m***a, os caras falando de fofoca com você. E você continuou numa boa. Eu não continuaria e te falei. Falei: Mano, se alguém chega lá na frente e fala que eu sou fofoqueiro, acabou. E você continuou, rebateu o broter.

Porém, o funkeiro continuou muito incomodado e disparou:

- Você tem que entender uma coisa. São várias situações onde está todo mundo sempre certo e eu numa situação eu estou errado.

- Eu não estou falando isso. Eu estou trocando ideia com você porque eu gosto de você, estou falando de boa, disse o pagodeiro.

Após o desentendimento, Rodriguinho passou pela academia onde estavam Fernanda, Pitel e Michel. O pagodeiro disse:

- Eu quebrei o maior pau com ele no quarto por causa de vocês três agora.

E explicou:

- O Bin, ele quer discutir, mas só quer ouvir o que ele quer ouvir. Não quer ouvir verdades, entendeu? Na hora que eu cheguei no quarto, o Bin estava reclamando sobre grupo: Vocês estão jogando em grupo mesmo. Na hora que eu sai, aí você chegou e falou: Estou fazendo por mim, estou fazendo o meu jogo. Ele quis dizer: Você está defendendo porque é o seu grupo. Eu não estou defendendo porque é meu grupo não. Eu estou fazendo o meu jogo. Ele quis dizer que vocês não conversam com ele, mas eu falei: Essa confusão só está porque você fez isso. Você fez isso, você chegou e falou um bagulho lá. O Michel te atacou. Só quem pode resolver é você.