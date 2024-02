Após idas e vindas, Corinthians anuncia a contratação do lateral-direito Matheuzinho

Depois de uma longa novela, o Corinthians finalmente anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do lateral-direito Matheuzinho para a sequência da temporada 2024. Com o acerto, o time paulista detém agora 60% dos direitos econômicos do atleta e pagou ao Flamengo 4 milhões de euros (algo em torno de R$ 21,3 milhões).

A transferência indica uma mudança não só para o Corinthians, que reforça a sua defesa, mas também para o jogador de 23 anos. Nesta nova fase, ele agora quer ser chamado de Matheus França.

O atleta, que vai disputar a posição com o veterano Fagner, assinou o vínculo até 2028. Com uma multa rescisória estimada em R$ 300 milhões para clubes nacionais, ele pode ser relacionado para o clássico diante do Palmeiras, neste domingo.

Ao saber que a estreia pode acontecer já em um clássico da mais alta rivalidade, o ex-flamenguista disse estar pronto para entrar em campo. "Se o professor optar por levar para o jogo, estarei pronto para ajudar meus companheiros", disse o jogador.

Até a concretização do negócio, a vinda de Matheuzinho ganhou um roteiro novelesco. O jogador, que inicialmente viria por empréstimo, chegou a treinar com os companheiros corintianos. Os clubes, porém, entraram em divergência após um acerto verbal e a transação foi desfeita. Diante do impasse, o jogador se reapresentou ao Flamengo.

Finalmente, após uma nova rodada de conversas entre os dirigentes de Flamengo e Corinthians, Matheuzinho acabou negociado com o clube paulista, que venceu a concorrência do Botafogo.