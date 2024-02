'Zona de Interesse' terá sessão gratuita em São Paulo; saiba como assistir

O filme indicado ao Oscar, Zona de Interesse - que estreou no cinemas do País na última quinta, 15 - terá sessão gratuita no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), seguida por um debate. A sessão acontece no dia 20 de fevereiro, terça-feira, a partir das 19h. É preciso retirar os ingressos na bilheteria com 1h de antecedência.

Após a sessão, haverá debate com a psicanalista Luciana Saddi e com o jornalista Moises Rabinovici, com mediação da psicanalista Raya Angel Zonana.

Sobre o filme

Zona de Interesse não é um filme sobre Holocausto como qualquer outro feito sobre o tema. O longa, que chega como um forte concorrente ao Oscar, colocou o diretor Jonathan Glazer em uma posição incômoda: retratar esse período de horror do ponto de vista dos nazistas.

O enredo mostra a vida de um influente oficial da SS, Rudolf Höss, sua mulher e seus dois filhos vivendo em uma confortável casa vizinha ao campo de concentração de Auschwitz. Tudo é sugerido, principalmente com sons, mas nada é exposto.

O diretor, Jonathan Glazer, explica: "Nunca tive nenhum desejo de recriar as atrocidades com atores e figurantes. Não havia essa opção para mim. O som é capaz de pintar essas imagens na nossa cabeça", disse, em conferência com participação do Estadão.

Ciclo de Cinema e Psicanálise - 'Zona de Interesse'

20 de fevereiro

19h

Auditório MIS | Museu da Imagem e do Som - MIS

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Ingresso: Gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS)

Classificação indicativa: 14 anos