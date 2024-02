Bolsas da Europa fecham em alta; NatWest e mineradoras animam Londres

As principais bolsas da Europa fecharam a sexta-feira, 16, em alta pela terceira sessão consecutiva, com o mercado de Londres em destaque após dados acima do esperado de vendas do varejo britânico em janeiro. O ímpeto contou com a contribuição do NatWest, após o banco anunciar resultado acima das projeções.

As mineradoras também deram uma ajuda ao movimento diante do avanço dos preços dos metais básicos. As bolsas da região conseguiram resistir ao impacto negativo do índice de preços ao produtos nos Estados Unidos, que foi pior do que o esperado.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 1,50%, aos 7.711,71 pontos. As vendas no varejo do Reino Unido deram um salto mensal de 3,4% em janeiro, superando de longe a expectativa de analistas e alimentando esperanças de que a economia britânica volte a se recuperar depois de entrar em recessão técnica, no fim do ano passado.

Os papéis do Natwest responderam pela maior alta porcentual do FTSE 100, subindo 7,09%, após o banco anunciar lucro operacional antes de impostos de 1,26 bilhão de libras no quarto trimestre de 2023, menor do que o ganho de 1,43 bilhão de libras apurado em igual período de 2022.

O resultado superou as expectativas de analistas consultados pelo próprio banco, que esperavam lucro de 1,02 bilhão de libras.

A receita também superou a previsão. "A carteira de empréstimos para indivíduos e empresas teve um bom resultado, sem sinal de estresse", segundo o chefe para o setor financeiro do CreditSights, Simon Adamson.

Entre as mineradoras e empresas ligadas a commodities, a Antofagasta avançou 5,65%. A Rio Tinto ganhou 3,51% e a Glencore, 2,17%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,42%, aos 17.117,44 pontos. E o CAC-40, referencial da Bolsa de Paris, ganhou 0,32%, para encerrar aos 7.768,18 pontos. Os dados são preliminares

Na Bolsa da Suíça,as ações da Temenos caíram 4,34%, prolongando o tombo de 28% da quinta-feira.

A empresa suíça de software disse que seu conselho de administração "refutou fundamentalmente" um relatório da Hindenburg Research.

O relatório da empresa de pesquisa de investimentos disse que identificou "indícios de lucros manipulados e grandes irregularidades contábeis" na Temenos.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,12%, a 31.732,39 pontos; em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 1,19%, a 6.199,81 pontos; em Madri, o IBEX35 caiu 0,45%, a 9.882,70. Todas as cotações são preliminares.