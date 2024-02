Prova do líder do 'BBB 24' gera memes e rende comparações com programas do SBT

O Big Brother Brasil 24 já tem um novo Líder: Raquele conquistou a vitória na prova realizada nesta quinta-feira, dia 15. Além de consagrar uma liderança inédita na disputa pelo prêmio milionário, a prova de agilidade e equilíbrio também gerou muitos memes nas redes sociais, tanto pelo desempenho dos participantes quanto pela estrutura da competição em si.

Na prova, realizada inicialmente em duplas, cada equipe tinha que descer num trenzinho com copos cheios em uma bandeja e equilibrá-los na descida. No X (antigo Twitter), muitos usuários compararam a dinâmica com algumas atrações emblemáticas do SBT dos anos 1990, como os programas Passa ou Repassa e Topa Tudo Por Dinheiro.

"Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto assistindo a uma prova do líder", disse um usuário. "A prova do líder é aquela clássica prova do Programa do Ratinho. Boninho sempre tentando copiar o SBT", brincou outro.

Desempenho das duplas

Outro aspecto bastante comentado nas redes sociais foi a performance das duplas na disputa pela liderança da casa, destacada pela edição do programa que deu destaque à reação dos participantes descendo pelo escorrega.

Michel e Raquele formaram a dupla que conseguiu manter a maior quantidade de líquidos nos copos após a decida no carrinho e avançou para a final, onde individualmente tiveram de escolher cartas até pegar a correta que daria a liderança.

Como nova Líder, Raquele definirá seus alvos do "Na Mira da Líder" nesta sexta-feira, 16, e poderá vetar dois participantes na próxima Prova do Líder.

Como representante do time do puxadinho no Big Brother Brasil 24, Raquele entrou na competição pelo prêmio milionário depois de ser escolhida em uma dinâmica no primeiro episódio da temporada. A doceira capixaba de 22 anos já passou por um Paredão no reality, o quarto, que resultou na eliminação de Nizam, em 21 de janeiro.