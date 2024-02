Ana Hickmann acusa ex-marido de constranger o filho ao chamá-lo como testemunha a seu favor

As polêmicas não param! Ana Hickmann mais uma vez precisou se pronunciar sobre o caso envolvendo o seu ex-marido, Alexandre Correa. Através de uma nota, a apresentadora repudiou as atitudes do empresário envolvendo o filho, de apenas nove anos de idade.

Réu por violência doméstica, pela agressão cometida contra Ana Hickmann no dia 11/11/23, Alexandre Correa submete novamente o filho a um constrangimento e indica a criança, de nove anos de idade, como testemunha a seu favor. Destaca-se que o menor não estava presente no momento da agressão física.

E não parou por aí! Ana ainda afirmou que Alexandre está tentando tumultuar o andamento do processo.

Além disso, Alexandre demonstra descompromisso com a justiça ao fornecer um endereço em que não é possível localizá-lo pelos oficiais de justiça. Tal atitude indica a tentativa de tumultuar o andamento do processo.