Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar Jr., troca beijos com ex-affair do jogador

Vixe, que bagunça! O Carnaval é uma época marcada por muita troca de beijos e olhares de flerte e foi isso mesmo que aconteceu entre Tiago Ramos e Ellen Santana, segundo informações do Extra. Os dois foram flagrados aos beijos em um camarote durante a folia.

Os nomes não te são estranhos, né? O motivo? Pois bem, acontece que Tiago é ex-namorado de Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar Jr.. Os dois tiveram um relacionamento conturbado em 2020, pouco tempo antes do modelo entrar no confinamento de A Fazenda 14.

Já Ellen Santana é ex-affair do próprio atleta, que atualmente defende o escudo do time árabe Al-Hilal. Eles tiveram um breve relacionamento quando Neymar ainda jogava pelo Santos, no Brasil.