Príncipe Harry fala pela primeira vez sobre o diagnóstico de câncer do pai e se declara: - Eu amo minha família

União familiar? Durante a participação do Príncipe Harry no programa Good Morning America, do ABC, o filho caçula do Rei Charles III falou sobre como reagiu após a descoberta do câncer do pai. O jovem explicou que a primeira coisa que pensou em fazer foi viajar para o Reino Unido e que ficou feliz em conseguir rever o monarca:

- Eu amo minha família. Sou grato pelo fato de eu ter conseguido pegar um avião, ir vê-lo e passar algum tempo com ele.

O entrevistador que esteve com Harry em uma pista de esportes na neve, Will Reeve, contou que ele já passou por algo parecido na família. Aproveitando o assunto o jornalista perguntou se o ruivo acredita que o caso pode reunir a realeza:

- Eu também descobri em minha própria vida que esse tipo de doença na família pode ter um efeito galvanizador ou de reunificação para uma família. Isso é possível neste caso?

Para a surpresa de quem acompanha de perto todas as polêmicas da Família Real Britânica, Harry afirmou que pode se juntar a nobreza. Mas por enquanto não citou como está sua relação com William e Kate Middleton, com quem não falou durante a breve passagem na Inglaterra.

- Com certeza. Sim, tenho certeza. Em todas essas famílias que vejo no dia a dia, mais uma vez, a força da unidade familiar se unindo. Acho que qualquer doença, qualquer enfermidade une as famílias.

Após o diagnóstico de câncer de Charles, o Príncipe pretende passar mais tempo com o pai. Para o jornal matinal da ABC News, ele contou que vai passar pelo Reino Unido para ver sua família o máximo possível:

- Eu tenho minha própria família, como todos nós, certo? Minha família e minha vida na Califórnia são como são. Tenho outras viagens planejadas que me levariam pelo Reino Unido ou de volta ao Reino Unido. Vou passar por aqui e ver minha família tanto quanto puder.

Será que os irmãos vão voltar a aparecer juntos?