Turismo em alta gera empregos e alavanca PIB paulista em 2024

O turismo no Estado de São Paulo deve seguir em alta este ano, de acordo com projeção divulgada pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo, ligado à Secretaria de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP). Se nenhuma conjuntura econômica ou de saúde pública atrapalhar, e as previsões se consolidarem, o Estado deve ultrapassar os 49 milhões de turistas até o mês de dezembro de 2024. O número de estrangeiros em trânsito turístico em SP pode chegar a 2,3 milhões de estrangeiros ao longo do ano. Os números são recorde na série histórica do segmento. Ao todo, devem ser gerados 46 mil novos postos de trabalho formais diretos, com um acumulado que deve chegar a 937,8 mil em 2024, e o movimento turístico na economia paulista deve ultrapassar os R$ 300 bilhões.

PIB cresce

Esses dados significam que o PIB do turismo paulista deve crescer 5,1% este ano, ocupando um percentual cada vez mais relevante na produção da riqueza paulista como um todo. Pelas projeções mais conservadoras, o turismo de SP vai chegar próximo a 10% de todas as riquezas produzidas pelo Estado. De acordo com o Seade, para cada emprego direto criado no setor, são gerados outros dois indiretos, referentes à cadeia de fornecedores e prestadores de serviços.

Via aérea

Segundo analistas, a alta do turismo é estimulada, em grande parte, pelo avanço da conectividade aérea. Recentemente, a Setur-SP assinou acordo com as empresas aéreas que atuam em SP, reduzindo os impostos que incidem sobre os combustíveis em troca do aumento do número de voos. A estratégia está dando resultados positivos para as companhias e alavancando o turismo em todas as regiões.

Resgate no Centro da capital

Em janeiro, o Governo de SP anunciou a criação do distrito turístico do Centro, na capital, considerando o primeiro urbano do Brasil, parte de um conjunto de iniciativas de fomento à requalificação da área central da metrópole. A ação, que ocorre em meio ao desafio do enfrentamento da cracolândia, promoverá, na visão do governo estadual, ‘a criação de um território seguro e sustentável a partir de corredores turísticos, fachadas ativas, novas habitações e postos de trabalho, com o incentivo à instalação de novos negócios, benefícios econômicos, fiscais e de crédito”, Aguardar para ver.

Frase

“É uma expansão sólida e sustentável em todos os sentidos. O turismo paulista se tornou uma das principais apostas da economia de SP, seja pela abrangência da cadeia, que inclui gastronomia, transporte e comércio; seja pela rapidez e pelo dinamismo com que converte novas oportunidades em empregos e renda para a população” – Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

Osasco: bombando

A Coca-Cola FEMSA Brasil escolheu Osasco para instalar o seu centro de distribuição, segundo o portal Web Diário. A unidade abastece todo o estado de São Paulo com os produtos da companhia e é o maior centro de distribuição na América Latina. Com uma área total de mais de 93 mil metros quadrados, a unidade, localizada na Zona Norte da cidade, conta com 1001 colaboradores, sendo 16% mulheres e 4,9% PcD.

Números

Os números do centro de distribuição de Osasco impressionam: só de garrafas PET 2 litros são distribuídas cerca de 5 milhões de caixas unitárias por mês. Os produtos que saem do local atendem 2,6 mil clientes por dia.

Pesquisa paulista

Levantamento da Fundação Seade mostra que foram investidos, entre 2019 e 2023, R$ 3,5 bilhões para implantação, ampliação e ou modernização de centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no território paulista. A Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp) aponta que, além das empresas nacionais, as de capital estrangeiro também anunciaram a aplicação de recursos nessa atividade.

Piracicaba: agronegócio

Um exemplo dessa onda de investimentos em pesquisa em SP pode ser visto na agricultura, em Piracicaba, onde o recurso usado foi de R$ 224 milhões para as novas variedades transgênicas e o plantio com semente sintética de cana, do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC).

Nos céus do Noroeste paulista

O ano de 2023 marcou positivamente a mobilidade aérea no interior do estado de São Paulo, de acordo com o portal Aeroflap. Isso porque os aeroportos do Noroeste Paulista movimentaram, juntos, 1,1 milhão de passageiros ao longo de 2023. O número representa um crescimento de 15% em relação a 2022, período em que pouco mais 957 mil viajantes passaram pelos terminais. Em Presidente Prudente, por exemplo, durante o último ano, 282.538 passageiros foram recebidos pelo Aeroporto Adhemar de Barros, um incremento de 28% em comparação com o total apurado ao longo de 2022, quando pouco mais de 219 mil clientes embarcaram e desembarcaram no terminal. O crescimento também se reflete no número de voos, com aporte de 15% no mesmo recorte de tempo.