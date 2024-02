Michel se revolta com corte de cabelo feito por Davi no 'BBB 24' que virou meme

Michel não gostou do novo visual que adotou no Big Brother Brasil 24. Nesta quinta-feira, 15, o brother se revoltou com um corte de cabelo feito por Davi e o assunto logo virou meme nas redes sociais. O professor viu o resultado pela primeira vez enquanto estava no quarto do líder - ele foi um dos escolhidos para o VIP de Raquele, que venceu a disputa pela liderança na quinta.

Ao avaliar o novo corte, Michel se revoltou. "Não, meu cabelo, gente. Isso é sacanagem. Que pecado", lamentou, enquanto Raquele, Giovanna e Isabelle, que também estavam no cômodo, riam. "Gente, e vocês estão falando que isso está bom? Como o Brasil está me vendo?", questionou.

Isabelle brincou que o corte "parece uma amêndoa" e o professor perguntou: "Será que o Davi fez de propósito?". O brother expressou preocupação e apontou que "não estava achando graça".

O corte também foi assunto entre outros participantes na casa. "Acabaram com o meu cabelo", lamentou. Nas redes sociais, o visual também rendeu memes. "Na moral o corte de cabelo do Michel foi top 3 melhores atos do Davi nessa casa", escreveu um usuário do X.