No BBB24, Rodriguinho decide pôr fim em aliança com Wanessa: - Vai por água abaixo

Mais uma noite agitada na casa mais vigiada do Brasil! Na madrugada desta sexta-feira, dia 16, os brothers passaram um bom tempo conversando e fazendo novas analises dos jogos e tudo que tem acontecido no confinamento. Agora, com uma nova líder, a Raquele, as alianças começaram a ser repensadas.

A sister já definiu o seu VIP e colocou Michel, Giovanna, Pitel, Isabelle, Rodriguinho e Fernanda. Em uma conversa com os novos aliados, a doceira deixou claro que já definiu seus novos alvos e revelou que dará uma das pulseiras do Na Mira do Líder para Wanessa Camargo.

- Ela já votou em mim. Em relação a jogo, depois do Davi, eu acho que ela super votaria em mim. Ela se dá muito bem com as meninas do Fada, aí se juntou com Leidy e Marcus, vai sobrar quem?

Na sequência, Rodriguinho concordou com o posicionamento da colega de confinamento e confessou que o seu acordo com Wanessa e Yasmin Brunet chegou ao fim.

- Eu tenho um acordo com as duas, mas esse acordo vai por água abaixo agora. Tem que ir. O meu acordo era: elas nunca votavam em mim e eu nunca votava nelas, mas eu jogava sozinho. Agora eu tenho um grupo.

Um pouco mais tarde, a nova líder confirmou que irá indicar Deniziane para o próximo paredão.

Sexto sentido? Mais tarde, perto da área do banheiro, Deniziane estava conversando com Alane, Wanessa e Beatriz e confessou que está sentindo que será colocada no paredão.

- Eu estou achando que eu vou, mas meu coração está em paz.